В центре Петербурга автомобилист сбил пешеходов

В Центральном районе Петербурга автомобилист совершил наезд на пятерых пешеходов. Об этом 20 ноября сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате наезда на Лиговском проспекте пострадали пять человек, один из пострадавших госпитализирован в ближайшую больницу в состоянии комы.

«Одного из пострадавших госпитализировали с переломом ребер, открытым переломом левой голени и отеком головного мозга в состоянии комы», — сообщает источник.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.