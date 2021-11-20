На северо-востоке Петербурга найдено тело с признаками насильственной смерти

В Красногвардейском районе Петербурга найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом 20 ноября сообщает «Фонтанка».

Тело с резанными ранами обнаружили накануне в 60 метрах от железнодорожного поста Ковалево. Прибывшие на место сотрудники полиции и следственного комитета осмотрели тело. На нем обнаружены гематомы, рубленые раны головы и переломы.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 49-летний кладовщик, который четырьмя днями ранее отметил свой день рождения. Тело отправили судмедэкспертам. Возбуждено уголовное дело.