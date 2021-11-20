В Петербурге задержали двух человек за непристойные фото на фоне Спаса на Крови

В Петербурге задержаны двое подозреваемых в публикации фотографии непристойного содержания на фоне Спаса на Крови. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Молодые люди могут получить по данной статье год тюремного заключения.

Напомним, сделанные еще летом фотографии были найдены правоохранителями в сети в ходе интернет-мониторинга.