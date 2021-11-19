В Петербурге нашли двух пропавших два дня назад девочек

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники патрульно-постовой службы нашли пропавших двумя днями ранее девочек. Об этом 19 ноября сообщает «Фонтанка».

Две 13-летние школьницы были замечены стражами правопорядка у метро «Василеостровская» в 00:45. Доставив несовершеннолетних в отдел полиции выяснилось, что их с 17 ноября разыскивают коллеги из Красносельского района. Именно в этот день родители девочек подали в органы заявление об исчезновении.

Школьницы рассказали правоохранителям две разные истории о том, как они провели эти два дня. Одна из них уверяла, что они гуляли по городу, а вторая, что были у подруги. Девочек уже передали родителям.