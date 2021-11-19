На Петроградке обрушился фасад исторического здания

В Петроградском районе Петербурга на тротуар обрушилась лепнина с фасада исторического здания. Об этом 19 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Обрушение произошло на Каменноостровском проспекте. С дома №8 прямо на пешеходную зону упал внушительных размеров кусок лепнины. Куски фасада задели автомобиль такси. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

Горожане возмущены разрушением домов в центре города и сетуют на постоянно поднимающуюся плату за капитальный ремонт.