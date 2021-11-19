В Ломоносове в результате пожара погиб человек

В Петродворцовом районе Петербурга в результате постельного пожара погиб мужчина. Об этом 19 ноября сообщает пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Пожар на улице Красного Флота произошел ночью. В двухкомнатной квартире в доме №20/41 загорелась постель со спящим человеком. Экстренные службы вызвала хозяйка. К моменту прибытия на место сотрудников МЧС, она уже успела сбить пламя, однако спасти пострадавшего ей не удалось.

«В квартире обнаружен погибший мужчина», — сообщили в ведомстве.