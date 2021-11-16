Петербуржца задержали за угрозы стражу правопорядка

В Петродворцовом районе Петербурга следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который оскорблял и угрожал стражу правопорядка. Об этом 16 ноября сообщает пресс-службе ведомства.

По предварительной версии, 33-летний мужчина на Лесной улице в Петергофе в конце октября этого года принялся оскорблять и угрожать расправой сотруднику полиции. С агрессором в момент конфликта находился его пес без намордника.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.