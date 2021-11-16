По факту обнаружения сумки с частями тела в Петербурге заведено уголовное дело

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в реке Смоленки сумки с частями тела. Об этом 16 ноября сообщают в пресс-службе ведомства.

Сумку со страшным содержимым нашли в Василеостровском районе Северной столицы во время работ по укреплению набережной. Обнаруживший ее рабочий отметил, что сумка была прикреплена к тележке.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). На месте работают следователи и сотрудники полиции.