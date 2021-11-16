В школе на юго-востоке Петербурга ученик получил ножевое ранение

В Невском районе Петербурга ученик одной из местных школ получил ножевое ранение. Об этом 16 ноября сообщает ИА REGNUM со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествие случилось днем в одной из школ на юго-востоке города. По предварительным данным, один из учеников порезал другого ножом. Отмечается, что школьники являются сверстниками.

Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали в одну из ближайших детских больниц с непонимающим ранением. На месте происшествия обстоятельства случившегося выясняют следователи и сотрудники полиции.