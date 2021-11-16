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В Петербурге по подозрению в убийстве задержан мужчина

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© Фото: baltphoto

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Установить истину помогла аналитическая группа по раскрытию преступлений.

Петербуржца задержали по подозрению в убийстве, которое было совершено более десяти лет назад. Об этом 16 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР.

По предварительной версии, подозреваемый, в октябре 2007 года в ходе ссоры с 28-летней женщиной на улице Софьи Ковалевской, нанес ей несколько ударов ножом, после чего скрылся с места преступления. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). 

Задержать подозреваемого спустя столькие годы удалось благодаря аналитической группе по раскрытию преступлений. Специалисты заново изучив дело, инициировали несколько судебных экспертиз, которые позволили определить личность возможного преступника. 

Отмечается, что 46-летний задержанный признал свою вину в убийстве женщины. 

 

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