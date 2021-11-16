Напавший на несовершеннолетнюю с ножом петербуржец предстанет перед судом

Житель Петроградского района Петербурга предстанет перед судом по делу о нападении с ножом на несовершеннолетнюю. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Известно, что мужчина страдает психическим расстройством. 7 мая он без всякого повода, у одного из домов на Большом проспекте Петроградской стороны, ударил ножом в живот несовершеннолетнюю девушку, которой понадобилась срочная медицинская помощь. Пострадавшую спасла поясная сумка.

В суде нападавшему по уголовному делу грозит принудительное психиатрическое лечение.