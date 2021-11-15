Стрелявший в жену петербургский полицейский задержан

В Петербурге задержали сотрудника петербургской полиции, после того, как он выстрелил из травматического пистолета в жену. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Мужчина скрылся с места преступления на автомобиле. Его пострадавшая жена была госпитализирована, после чего написала заявление в полицию.

«При содействии сотрудников ГИБДД оперативники собственной безопасности обнаружили разыскиваемый автомобиль на загородной трассе на подъезде к городу Луга. Автомобиль был остановлен, а водитель задержан», — привели подробности задержания в ведомстве.

В настоящее время мужчине избирают меру пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).