В центре Петербурга третий день заблокирована Большая Конюшенная улица

В Центральном районе Петербурга Большая Конюшенная улица оказалась перекрыта машинами Водоканала. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ГУПа.

Часть улицы полностью заблокирована аварийными бригадами, которые устраняют последствия аварии на трубопроводе диаметром 315 миллиметров.

Жители и арендаторы помещений в доме №13 уже третий день мирятся с постоянными перебоями в подаче воды. Рядом с домом поставили прицеп-цистерну с питьевой водой.

Сроки устранения аварии до сих пор неизвестны.