На юге Петербурга загорелся заброшенный дом

В Невском районе Петербурга загорелся заброшенный дом на улице Бабушкина. Об этом 15 ноября сообщает ГУ МЧС по Петербургу и области.

Пожар случился накануне около 19 часов вечера на улице Бабушкина, 133. Огонь охватил 40 квадратных метров на третьем этаже здания. В доме после пожара проводился капитальный ремонт.

В тушении принимали участие 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Огонь был ликвидирован к половине девятого. На время тушения улицу пришлось частично перекрыть.