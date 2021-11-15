На петербургской дамбе в результате ДТП пострадал 10-летний ребенок

В Кронштадском районе Петербурга на дамбе произошло ДТП с участием ребенка. Об этом 15 ноября сообщает «Фонтанка».

Столкновение автомобилей «Хендэ Солярис», «Форд Транзит» и «Мерседес Акрос» произошло накануне вечером на 121-м километре КАД. 71-летний водитель на «Хендэ» врезался в «Форд», который стоял в правой полосе на аварийка, после чего автомобиль столкнулся с попутным «Мерседесом».

В результате ДТП пострадала 10-летняя школьница. Ее госпитализировали в детскую больницу № 2. Подробности о ее состоянии не сообщаются.