В Шушарах после поножовщины троих человек доставили в больницу

В Пушкинском районе Петербурга в результате драки, в больницу были доставлены три человека с ножевыми ранениями. Об этом 15 ноября сообщает «Фонтанка».

Стычка случилась в ночь с 13 на 14 ноября в поселке Шушары на территории Ленсоветовского. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что конфликт имел бытовой характер.

Двоих мужчин 37 и 30 лет с ножевыми ранениями в ногу госпитализировали в НИИ скорой помощи. Третий 33-летний участник потасовки получил удар в грудь и был доставлен в городскую больницу № 26.