На севере Петербурга таксист сбил на «зебре» двух детей

В Выборгском районе Петербурга водитель такси совершил наезд на двоих детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла накануне на пересечении улиц Новолитовской и Грибалевой. По рассказам свидетелей ДТП, за рулем автомобиля находился иностранный гражданин. Он совершил наезд на детей в момент, когда те переходили пешеходный переход.

«Дети живы, но пострадали», — прокомментировал новость один из пользователей соцсети. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.