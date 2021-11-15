Петербургский актер устроил пьяный дебош в самолете из Антальи

На территории аэропорта Пулково правоохранители задержали одного из пассажиров рейса Анталия — Санкт-Петербург за пьяный дебош на борту воздушного судна. Им оказался актер Сергей Качинский. Об этом сообщает 78.ru

30-летний актер снимался в таких фильмах как «Ржев» и «Девятаев». Перед посадкой он зашел в Duty free, где приобрел бутылку водки. Качинский не помнит, как лез с кулаками к обслуживающему персоналу самолета, только как просил у стюардессы успокоительное.

Свое нетрезвое состояние он объяснил проблемами в семье. По словам актера, он недавно потерял близкого человека. В момент приземления его уже ждали полицейские, которые выписали дебоширу штраф. Его артист оплатил сразу.