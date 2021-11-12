В Петербурге на машине с поддельными номерами остановили инспектора ДПС

В Красносельском районе Петербурга сотрудники УСБ остановили автомобиль с подложными номерами, за рулем которого находился инспектор ДПС. Об этом 12 ноября сообщает «Фонтанка».

Автомобиль «Шкода Суперб» остановили около восьми часов вечера накануне у дома №33 по Красносельскому шоссе. За рулем по иронии оказался их коллега — инспектор ДПС ГИБДД, майор полиции Иванов.

По предварительным данным, на автомобиле стояли подложные регистрационные номера, а при водителе оказался заряженный травматический пистолет. В отношении его составлен административный протокол об управлении транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (ст. 12.2, ч. 4).