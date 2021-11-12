В Петербурге после обысков уволен глава управления соцпитания

Глава управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков уволен после серии обысков. Об этом стало известно 12 ноября.

С официального сайта ведомства исчезла информация о Барабанщикове в качестве начальника.Управлением в настоящее время руководит заместитель начальника Светлана Гусева.

Напомним, 10 ноября в управлении соцпитания и в связанных с ним структурах прошли обыски в ходе расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Также сообщается, что Барабанщиков написал заявление об отставке по собственному желанию. 12 ноября его подпишет губернатор Петербурга Александр Беглов.