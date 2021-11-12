На юге Петербурга произошел мощный автомобильный пожар

В Московском районе Петербурга ночью горели и взрывались автомобили. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Вызов на улицу Типанова, 7, поступил около полуночи. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили сгоревший «Ниссан» и два охваченных пламенем соседних автомобиля — «Пежо» и «Хёндэ».

В тушении транспортных средств принимали участие 10 человек личного состава. Пожарные расчеты полностью справились с возгоранием к 00:35. Информация о пострадавших не поступала.