В Кудрово мужчина зарезал свою жену и попытался свести счеты с жизнью

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина зарезал свою жену, после чего добил огнестрельном и попытался свести счеты с жизнью. Об этом 12 ноября сообщает «Фонатнка».

Мужчина был задержан правоохранителями, которых на место вызвали его же знакомые. К сожалению, женщина на момент их прибытия была уже мертва.

Звонок в полицию поступил накануне вечером от 42-летней знакомой задержанного. Ее обеспокоил звонок, в котором он сообщил, что убил свою жену и сам готовится расстаться с жизнью.

49-летний житель Кудрово был найдет правоохранителями спустя полтора часа в отцовском автомобиле «Лада Ларгус». По предварительным данным, мужчина нанес своей супруге ножевое ранение в грудь в ходе бытовой ссоры, после чего добил ее двумя выстрелами из «Осы». После этого он попытался совершить суицид, но его вовремя обнаружили сотрудники полиции и доставили в больницу.