В Петербурге школьнице ударом ноги сломал позвоночник одноклассник

В Выборгском районе Петербурга в одной из общеобразовательных школ, мальчик ударил свою одноклассницу ногой и сломал ей позвоночник. Об этом 11 ноября сообщают «Невские новости».

Девочка была доставлена в детскую городскую больницу №2 накануне. Медики диагностировали у ребенка компрессионный перелом пятого и шестого позвонков грудного отдела позвоночника.

По словам очевидцев, 9-летний ребенок ударил девочку ногой в спину. Причина его поступка пока не ясна. Пострадавшая в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.