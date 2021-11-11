Проблемная труба на Васильевском острове снова дала течь

В Василеостровском районе Петербурга труба на Наличной улице вновь дала течь. Об этом 11 ноября сообщает «Фонтанка».

В районе дома №49 по улице Наличной снова ведутся ремонтные работы по устранению аварии на теплосетях.

«После капремонта теплосети у дома на Наличной, 49, регулярно ремонтируют трубопровод, отключая отопление и горячую воду на 2–3 дня. В этом сезоне 26–28 октября и вот сейчас на два дня снова отключили. Не было отопления по несколько дней и зимой, и весной. На жалобу был ответ: ремонтные работы ведет "Теплосеть"», — пишет местная жительница.

Представители компании отметили, что работы будут вестись до утра следующего дня, при этом не раскрыв причину бесконечных ремонтов.

«С 10:00 11 ноября специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполняют работы по замене ненадёжного участка трубопровода по адресу: улица Одоевского, 31, выявленного в ходе проведения плановой внутритрубной диагностики. Окончание работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 06:00 12 ноября», —ответила на запрос женщины пресс-служба компании.