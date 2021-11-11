  • 11 Ноябрь 2021
USD 12.11.2021 71.1964 0.5014
USD ММВБ 20:21 71.1589  
EUR 12.11.2021 81.6552 -0.1318
EUR ММВБ 20:21 81.5738  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петребурге гонявшийся за подростком мужчина на BMW получил год лишения свободы

Автор:


© Фото: pixabay

Темы дня

Подсудимый возместил стоимость разбитого телефона, но это не спасло его от тюремного заключения сроком на год.

Суд Красногвардейского района Петербурга вынес приговор в отношении Мушвига Алиева, который без прав гонялся на своем автомобиле BMW за подростком. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба судов Северной столицы. 

Подсудимый пытался сбить 17-летнего подростка, который снимал на телефон, как автомобилист двигался на иномарке по тротуару вдоль шоссе Революции. Съемка разозлила Алиева и он стал преследовать школьника на автомобиле, после чего покинул салон и отобрал у него мобильное устройство и выбросил его. 

В ходе судебных разбирательств с автомобилиста сняли обвинения по статье о порче имущества, ввиду возмещения ущерба потерпевшему и назначили год тюремного заключения по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 

Ранее стало известно, что Дзержинский суд Петербурга в ходе дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, установил, что истец не был связан с Тамбовской криминальной группировкой, а также не состоял в ОПГ и не был подозреваемым по делу об убийстве Михаила Маневича и Павла Капыша. Ранее АБН допустило ошибку в статье о ходе этого дела. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.11.21
    Пуско-наладочные работы стартовали на подстанции «Купчинская» в Санкт-Петербурге
    02.11.21
    Задвижки, как отдельный тип трубопроводной арматуры
    01.11.21
    Энергокомплекс АО «ЛОЭСК» на усиленном контроле
    29.10.21
    С начала года в АО «ЛОЭСК» отремонтировано более 40 км линий электропередачи
    25.10.21
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение после непогоды
    22.10.21
    Отдых, полный впечатлений
    22.10.21
    RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов
    18.10.21
    Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram