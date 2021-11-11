В Петребурге гонявшийся за подростком мужчина на BMW получил год лишения свободы

Суд Красногвардейского района Петербурга вынес приговор в отношении Мушвига Алиева, который без прав гонялся на своем автомобиле BMW за подростком. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Подсудимый пытался сбить 17-летнего подростка, который снимал на телефон, как автомобилист двигался на иномарке по тротуару вдоль шоссе Революции. Съемка разозлила Алиева и он стал преследовать школьника на автомобиле, после чего покинул салон и отобрал у него мобильное устройство и выбросил его.

В ходе судебных разбирательств с автомобилиста сняли обвинения по статье о порче имущества, ввиду возмещения ущерба потерпевшему и назначили год тюремного заключения по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее стало известно, что Дзержинский суд Петербурга в ходе дела о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, установил, что истец не был связан с Тамбовской криминальной группировкой, а также не состоял в ОПГ и не был подозреваемым по делу об убийстве Михаила Маневича и Павла Капыша. Ранее АБН допустило ошибку в статье о ходе этого дела.