На севере Петербурга столкнулись троллейбус и маршрутка

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. Об этом 8 ноября сообщают в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на Торфяной дороге у станции метро «Старая Деревня». Виновником ДТП стала маршрутка, которая на повороте «притерлась» правым боком электротранспорт 23-го маршрута.

«По предварительной информации, среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. На место вызваны скорая и ГИБДД», — привели подробности произошедшего в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».