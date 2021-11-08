На северо-востоке Петербурга загорелся автомобиль

В Красногвардейском районе Петербурга про на проезжей части сгорел легковой автомобиль. Об этом 8 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина внезапно загорелась в крайнем правом ряду по улице Красина. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль сгорел полностью. После того как транспортное средство потушили сотрудники МЧС от нее остался обгоревший корпус.

Судя по открытым дверям и багажнику, пользователи сети предположили, что люди успели покинуть авто и вытащить из него вещи.