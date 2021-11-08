На юге Петербурга школьница зачистила соцсети и совершила суицид

В Кировском районе Петербурга школьница покончила жизнь самоубийством, предварительно зачистив свои социальные сети. Об этом 8 ноября сообщает «Фонтанка».

Трагедия произошла в многоэтажном доме на Ленинском проспекте. 15-летняя девочка-подросток была найдена родителями у окна в квартире. По предварительной версии, школьница совершила самоубийство.

В настоящее время полиция пытается выяснить возможные мотивы совершенного суицида. Поиск информации осложняется тем, что погибшая предусмотрительно очистила все свои страницы в социальных сетях.