Во время дождя новое общежитие СПбГУ оказалось затоплено

В Петербурге от дождя пострадал новый кампус «Михайловская дача» ВШМ СПбГУ. Об этом 8 ноября сообщили студенты университета в своем паблике «Лупа и Пупа».

Учащиеся выложили в сеть видео, на котором видно, как в шестом корпусе общежития вода затопила пол и стекает по лестнице вниз.

«Коридоры наполнились водой, а потолочные плиты начали размокать и крошиться. Бороться с разрушениями студентам пришлось своими силами все выходные», — подписали видео студенты.

Данное общежительные после реконструкции было открыто всего пару месяцев назад. На ремонт в здании усадьбы Михайловка потратили около 12 млрд рублей.