Под Петербургом автомобиль «Порше» разорвало пополам столбом

На трассе «Скандинавия» в направлении Петербурга в результате ДТП автомобиль «Порше» оказался разорван пополам стоящим на обочине столбом. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Страшная авария произошла на 162-м километре федеральной трассы «Скандинавия» в направлении города в районе одиннадцати часов утра. Автомобиль Porsche под управлением мужчины вылетел с дороги и врезался в столб. машину буквально разорвало на две части.

По сообщениям очевидцев, водитель люксового авто остался жив. Его госпитализировали в одну из ближайших больниц с травмой спины.