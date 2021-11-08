Двух человек сбили насмерть под Петербургом автомобилисты на «Фольксвагене»

В Кировском и Сланцевском районах Ленинградской области водители на автомобилях «Фольксваген» сбили насмерть двух пешеходов. Об этом 8 ноября сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию.

Первое ДТП со смертельным исходом произошло в районе восьми часов вечера накануне на пятом километре трассы Сижно — Будилово — Осьмино. 27-летний водитель за рулем «Фольксваген Гольф» совершил наезд на передвигающегося по обочине пешехода. От полученных травм он скончался на месте. Причины аварии устанавливаются.

Второй инцидент случился в половину пятого утра на 129-м километре трассы Санкт-Петербург — Южное полукольцо. Там автомобиль «Фольксваген Туарег» под управлением 47-летнего мужчины сбил переходившего в неположенном месте человека. Пострадавший скончался до приезда скорой. Обстоятельства произошедшего также устанавливаются.