Полиция Петербурга задержала горожанина, подстрелившего человека из «Макарыча»

В Красносельском районе Петербурга полиция задержала мужчину, ранившего человека из пистолета «Макарова». Об этом 8 ноября сообщает «Фонтанка».

Стрельба произошла в Сергиево. Там 33-летний житель поселка Вознесенье получил огнестрельное ранение. Мужчина рассказал правоохранителям, что его ранили. В тяжелом состоянии со сквозным ранением кишечника его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Вскоре неосторожный стрелок был задержан на улице Тамбасова. По данным полиции, в ночь на воскресенье он выстрелил в подвале частного дома на улице Минина в потерпевшего. Оружие служители правопорядка так и не увидели. Задержанный отказался раскрывать его местоположение.