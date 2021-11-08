На севере Петербурга в ДТП погибли юноша и ребенок

В Приморском районе Петербурга в результате ДТП погиб молодой человек и ребенок. Об этом 8 ноября сообщает «Фонтанка».

Авария с участием автомобиля «Ниссан Лаурель» произошла на Приморском шоссе поздно вечером накануне. Незадолго до полуночи, машина под управлением 21-летнего жителя Петербурга, съехала с дороги, врезалась в столб электроосвещения и улетела в кювет. В салоне в момент ДТП также был 10-летний пассажир.

В результате столкновения юноша и ребенок погибли. На момент прибытия сотрудников скорой помощи они были еще живы, но медикам не удалось их реанимировать.