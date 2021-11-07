В Петербурге задержали лидера «РОТ-Фронта» после возложения цветов на площади Ленина

Первый секретарь центрального комитета партии "РОТ-Фронт" Виктор Тюлькин задержан в Петербурге после возложения цветов на площади Ленина в честь 104-й годовщины Октябрьской революции. Об этом 7 ноября сообщает ЗАКС.ру со ссылкой на руководителя партии Степана Маленцова.

«Я думаю, это такое профилактическое устрашение. Задержать, что-нибудь написать, какое-нибудь правонарушение, которое связано с проведением массового мероприятия, когда они под запретом», — прокомментировал он сложившуюся ситуация вокруг задержания Тюлькина.

Секретаря остановили полицейские после акции, когда он подвозил до дома другого участника мероприятия — Андрея Дмитриева. Задержанного отправили в 3-й отдел полиции.