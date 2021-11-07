На юго-востоке Петербурга неизвестный поцарапал 10 автомобилей

В Невском районе Петербурга неизвестный ночью поцарапал десять автомобилей. Об этом 7 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Подвойского. Неизвестный злоумышленник повредил лакокрасочное покрытие на десяти припаркованных автомобилях. Острым предметом он провел по капотам и багажникам автомобилей, нанеся им тем самым ущерб.

Один из автомобилистов предположил, что виновником может быть завистливый пешеход, но его версию никто не поддержал.