Петербуржцев обманули на 5,6 млн рублей телефонные мошенники

Двое жителей Петербурга потеряли 5,6 млн рублей, доверившись телефонным мошенникам, представляющимся сотрудниками банка. Об этом 7 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.
В полицию в начале ноября обратились двое петербуржцев с заявлением о краже денежных средств с банковских счетов. 6 ноября участок посетили 63-летний мужчина и 59-летняя женщина. Их истории оказались невероятно похожи, не считая украденных сумм. Мужчина после звонка из отдела безопасности банка лишился 1 миллион 394 тысячи рублей , которые взял специально в кредит, а женщина — 4 миллиона 265 тысяч рублей.
По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.