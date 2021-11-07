На севере Петербурга иностранец изнасиловал воспитанницу детдома

В Выборгском районе 17-летняя воспитанница детского дома стала жертвой сексуального насилия со стороны 18-летнего гражданина Азербайджана. Об этом 7 ноября сообщает «Фонтанка».

По словам пострадавшей, с 18-летним иностранцем она познакомилась в социальной сети «ВКонтакте» 4 ноября, после чего молодые люди довольно быстро договорились об оффлайн встрече на проспекте Культуры, 22/2, где проживал подозреваемый. Заманив девушку «на пару минут» в квартиру, молодой человек закрыл дверь и применил в отношении заявительницы сексуальное насилие.

Юношу задержали утром «по горячим следам» и отправили в изолятор временного содержания до выяснения обстоятельств случившегося.