На севере Петербурга в ДТП пострадал доросток

В Выборгском районе Петербурга в ДТП с участием легковых автомобилей пострадал 13-летний подросток. Об этом 7 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Авария на перекрестке Верхнего переулка и Домостроительной улицы, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла накануне около 16:00. Автомобиль «Форд Фокус» под управлением 41-летней женщины не пропустил «Хендай Крета», в результате чего произошло столкновение. Среди пострадавших оказался 13-летий пассажир «Хендая». Школьника в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в одну из детских городских больниц.