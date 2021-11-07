На юго-западе Петербурга неизвестный вынес из табачной лавки продукцию на 1,4 млн

В Кировском районе Петербурга неизвестный злоумышленник вынес из табачной лавки товара на 1,4 миллионов рублей. Об этом 7 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

О магазинной краже в доме №75 по Бульвару Новаторов стало известно 5 ноября. В этот день поздно вечером в полицию с заявлением обратился администратор магазина табачной продукции.

По его словам, вор проник в помещение путем отжитая двери в промежутке между 00:00 и 08:00. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению личности преступника.