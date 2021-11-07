В Петербурге на Ропшинском шоссе завалился на бок грузовик

В Петродворцовом районе Петербурга на Ропшинском шоссе на бок завалился грузовик. Сведений о пострадавших нет. Об этом 7 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла около половины восьмого утра на Ропшинском шоссе у поворота на деревню Сашино. В настоящее время дорожная полиция устанавливает обстоятельства и подробности ДТП. Информация о пострадавших не поступала.