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На юго-западе Петербурга ночью сожгли спорткар активиста

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© Фото: pixabay

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Под подозрением местный агрессивный бизнесмен.

В Петродворцовом районе Петербурга злоумышленники сожгли ночью спортивный автомобиль местного активиста Глеба Лукьянова. Об этом 7 ноября сообщает «Фонтанка». 

Красный Tagaz Aquila загорелся в Стрельне около половины четвертого ночи. По предварительной версии, транспортное средство могли облить горючей жидкостью после чего поджечь. 

«Машина горела выше наших домов. Мы спали, моя младшая дочь захотела пить и, проходя на кухню, увидела пылающую машину, закричала и разбудила нас с женой и младшим сыном. Начали вызывать пожарных, они быстро приехали. Я ожидал взрыва машины и перекидывания пожара на жилые дома, однако потушить удалось быстро, без взрыва. По факту поджога (есть видеозапись) возбуждено уголовное дело», — рассказал Лукьянов. 

Потерпевший утверждает, что знает людей, которые могут быть причастны к поджогу. Основным подозреваемым является местный бизнесмен. 

«1 ноября он угрожал мне расправой с помощью бензопилы, бил ногами мою машину, пилил мои деревья, требовал, чтобы я вышел к нему на растерзание. Перед приездом моей охраны, Росгвардии и полиции он ушёл, спрятав пилу в багажник. Вечером того же дня, когда у меня брал показания участковый, бизнесмен снова напал на мою машину — бил ногами, угрожал на глазах у полицейского, затем сел за руль, притер автомобиль и снес зеркало заднего вида», — привел подробности возникшего конфликта активист.

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