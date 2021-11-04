На Невском проспекте воры вынесли из ювелирного магазина бриллианты на 800 тыс рублей

В Центральном районе Петербурга неизвестные украли из ювелирного магазина на Невском проспекте якутские бриллианты на 800 тысяч рублей. Об этом 4 ноября сообщают «Невские новости».

Когда произошла ювелирная кража в торговом комплексе «Невский центр» — неизвестно. Недостачу заметили лишь в ходе инвентаризации 13 октября.

В настоящее время дело расследуют правоохранители. Подозреваемые пока не определены.