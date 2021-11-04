На севере Петербурга воры унесли из квартиры ключи и банкноту

В Калининском районе Петербурга воры унесли из квартиры одну банкноту в 200 рублей и ключи от квартиры. Об этом 4 ноября сообщает «Фонтанка».

Потерпевший обратился с заявлением спустя месяц после кажи и удивил сотрудников полиции объявленной суммой нанесенного ущерба. Мужчина рассказал, что месяц назад, вернувшись из командировки, обнаружил, что в его квартире на первом этаже дома по улице Бутлерова побывали неизвестные. Злоумышленники выломали оконную раму и украли юбилейную купюру достоинством в 200 рублей и ключи от квартиры. Месяц ожидания он объяснил отъездом в следующую командировку.