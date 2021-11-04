На юге Петербурга домушник стал миллионером, вскрыв сейф сотрудника ФГУПа

В Кировском районе Петербурга в квартиру сотрудника ФГУП «Росморпот» пробрался вор и украл из сейфа три миллиона рублей. Об этом 4 ноября сообщает «Фонтанка».

66-летний сотрудник ФГУПа, занимающийся управлением и обслуживанием морских путей, обратился в полицию накануне вечером. По его словам, 30 октября он решил проведать свою квартиру на дачном проспекте и обнаружил вскрытый сейф, из которого пропали 800 тысяч рублей, 25 тысяч долларов, 7 тысяч евро, 50 английский фунтов, а также юбилейные монеты, удостоверение «Ветерана Труда» и морской кортик.

Общая сумма ущерба была оценена пострадавшим в 3,2 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже.