Житель Колпино обнаружил медицинскую маску в колбасе

В Колпинском районе Петербурга местный житель нашел в палке колбасы медицинскую маску. Об этом 3 ноября сообщает «Петербургский Дневник».

Об удивительной находке мужчина поспешил рассказать в социальной сети TikTok. Колпинец не уточнил в колбасе какой марки была обнаружена маска, а также в каком магазине он ее купил.

«Достал колбасу, которую вчера купил, чтобы себя и кошку полакомить. Начал резать и не сразу понял, что в нее попало. Потом понял, что это такое», — рассказал своим подписчикам пользователь сети.