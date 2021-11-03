На юге Петербурга таксист сбил подростка

Во Фрунзенском районе Петербурга таксист совершил наезд на подростка. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП с участием школьника произошло около половины двенадцатого утра у дома №1/2 по улице Турку. Грузовое такси LADA Largus под управлением 37-летнего мужчины сбило вне зоны пешеходного перехода 12-летнего мальчика.

В результате столкновения ребенок получил травмы средней степени тяжести. Его госпитализировали в одну из ближайших детских больниц.

По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.