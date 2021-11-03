Стала известна причина падения под поезд школьника в Петербурге

Вчера красная линия петербургского метрополитена встала из-за падения подростка под поезд.

Происшествие случилось накануне днем на станции метро «Площадь Мужества». 13-летний школьник упал под прибывающий на станцию поезд. Как сообщает "Фонтанка", об этом заранее занала его подруга и сообщила информацию матери мальчика.

Женщина позвонила в МЧС и попросила о помощи сотрудников. Однако назвать станцию метро она не смогла.

Уже через полчаса поступило сообщение о том, что движение поездов от платформы «Девяткино» в сторону «Проспекта Ветеранов» приостановлено в результате падения человека на пути.

Подросток был экстренно госпитализирован в детскую больницу Раухфуса с открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в реанимации.