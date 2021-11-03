Аноним угрожал взорвать ТЦ на севере Петербурга

В Выборгском районе Петербурга ТЦ «Европолис» получил письмо с угрозой взрыва. Об этом 3 ноября сообщает Gazeta.SPb.ru.

Угрозы по электронной почте поступили администрации торгового центра на Полюстровском проспекте накануне днем. Аноним требовал «за каждый ТЦ» 50 миллионов рублей и указал в письме свой номер телефона для перевода на карту.

«Внимание угроза взрыва!!!! … даю не более 24 часов. Может даже раньше все будет», — предупредил злоумышленник.

По информации издания, сотрудников «Европолиса» не эвакуировали. Однако на место прибыли правоохранители, которые осмотрели ТЦ. Не найдя взрывчатых веществ они вскоре покинули торговую площадку.

В настоящее время по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.