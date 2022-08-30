В Петербурге мужчина пытался устроить сына в гимназию за взятку в 200 тысяч рублей

Хорошее образование своему сыну в Петербурге хотел обеспечить житель Карелии. Он пригласил директора элитной гимназии Приморского района в ресторан, после чего предложил тому крупную денежную сумму в обмен на место в школе.

Как сообщает Neva.Today, житель Петрозаводска в понедельник, 29 августа, позвал в ресторан директора школы, куда он хотел поместить обучаться в первый класс своего сына. Он предложил за это взятку в размере 200 тысяч рублей должностному лицу.

В тот же день во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали подозреваемого 36-летнего мужчину. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовне дело по статье об ответственности за дачу взятки. Также подозреваемый в 2007 году был осужден за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Из-за этого он более трех лет отбывал в местах лишения свободы.