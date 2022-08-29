В Петергофе женщина искромсала ножом своего сожителя

В Петродворцовом районе Петербурга сожительница во время конфликта со своим партнером схватилась за нож. В тот же день её задержали. Об этом сообщает Neva.Today.

По информации издания, инцидент случился в Петергофе около четырех утра в воскресенье, 28 августа. Хромающий 31-летний внук зашел в квартиру к бабушке. В этот момент он истекал кровью. По его словам, сожительница взяла в руки нож и нанесла ему ранения.

Пострадавшего пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него колото-резаное проникновение в брюшную полость, а также рана селезенки. Медики считают, что он находится в тяжелом состоянии.

В тот же день по подозрению в совершении преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнюю местную жительницу. Для неё избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По факту происшествия возбужден уголовное дело.